Germania, il prossimo governo sarà anti-cinese. Londra e Washington sorridono (Di martedì 28 settembre 2021) Berlino, 28 set – Le recenti elezioni tedesche non riguardano la sola Germania, ma impatteranno sull'intera scena internazionale. Il motivo? Il nuovo governo che si insedierà a Berlino porterà probabilmente a un riposizionamento dei tedeschi sullo scacchiere geopolitico globale. Esclusa una riedizione della «grande coalizione» (Unione e Spd), infatti, il nuovo esecutivo dovrebbe sconfessare la politica merkeliana di avvicinamento della Germania alla Cina. Una liaison, questa tra l'Aquila e il Dragone, che non era affatto piaciuta al padrone americano. Luna di miele finita tra Cina e Germania? Per la formazione del governo post-Merkel – che comunque non vedrà la luce prima di Natale – attualmente le ipotesi sul tavolo sono due: una coalizione «semaforo» (Spd, verdi e liberali), oppure la ...

