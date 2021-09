George Clooney ha spiegato perché ha regalato un milione di dollari a ciascuno dei suoi amici più cari (Di martedì 28 settembre 2021) George Clooney è tornato a parlare del generoso regalo che otto anni fa ha fatto a 14 dei suoi amici più intimi, quando ha deciso di donare a ciascuno di loro un milione di dollari come ringraziamento per averlo sempre aiutato, soprattutto “quando era al verde”. Clooney ha confermato la storia raccontata in un’intervista con GQ in occasione della nomina come ‘Icona dell’anno’ della rivista, ma oggi ha fatto sapere altri dettagli sulla vicenda. L’amico intimo dell’attore e socio in affari Rande Gerber, aveva già raccontato nel 2017 la storia delle valigie piene di soldi, ma questa è la prima volta che il divo di Hollywood svela in prima persona i motivi del suo gesto di generosità. Ero un ragazzo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021)è tornato a parlare del generoso regalo che otto anni fa ha fatto a 14 deipiù intimi, quando ha deciso di donare adi loro undicome ringraziamento per averlo sempre aiutato, soprattutto “quando era al verde”.ha confermato la storia raccontata in un’intervista con GQ in occasione della nomina come ‘Icona dell’anno’ della rivista, ma oggi ha fatto sapere altri dettagli sulla vicenda. L’amico intimo dell’attore e socio in affari Rande Gerber, aveva già raccontato nel 2017 la storia delle valigie piene di soldi, ma questa è la prima volta che il divo di Hollywood svela in prima persona i motivi del suo gesto di generosità. Ero un ragazzo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi ...

