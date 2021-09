Gentiloni | strategia UE contro pandemia sta dando frutti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – “Con il Covid-19 ci siamo trovati di fronte non a una, ma a due sfide storiche: la più grande crisi sanitaria in un secolo e la più profonda crisi economica da decenni”; in entrambi i casi “abbiamo capito tutti che era necessaria una risposta unitaria”, e questa risposta ora “stai suoi”. Lo ha detto il commissario UE all’Economia, Paolo, intervenendo all’evento SME EnterPRIZE, organizzato da Generali Assicurazioni questo pomeriggio a Bruxelles. “Le istituzioni europee e gli Stati membri – ha ricordatohanno convenuto che il modo migliore, anzi, l’unico, per superare queste crisi era quello di farlo insieme: con il nostro approvvigionamento comune per i vaccini e con le nostre risorse comuni per rilanciare le nostre economie. Su entrambi i fronti, abbiamo capito tutti” ...