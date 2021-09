Gasperini: “Young Boys squadra di valore. Muriel torna disponibile” (Di martedì 28 settembre 2021) Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro lo Young Boys. Ecco le sue parole: “È una gara importante ma non decisiva, il fatto che lo Young Boys abbia battuto il Manchester rende tutto più complicato. È importante, ma quelle decisive arriveranno più avanti. È una squadra ben organizzata, ha sempre giocato 4-4-2 ma con il Manchester United ha variato. È una squadra abituata e allenata per vincere, nelle ultime dieci partite ne ha vinte 9 e pareggiata una, attacca con tutti quanti. È una squadra di sicuro valore, ma domani dobbiamo fare una gara fondamentale per portare a casa i tre punti”. E su Muriel annuncia: “Oggi faremo un provino definitivo, ma visto quel che ha fatto negli ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro lo. Ecco le sue parole: “È una gara importante ma non decisiva, il fatto che loabbia battuto il Manchester rende tutto più complicato. È importante, ma quelle decisive arriveranno più avanti. È unaben organizzata, ha sempre giocato 4-4-2 ma con il Manchester United ha variato. È unaabituata e allenata per vincere, nelle ultime dieci partite ne ha vinte 9 e pareggiata una, attacca con tutti quanti. È unadi sicuro, ma domani dobbiamo fare una gara fondamentale per portare a casa i tre punti”. E suannuncia: “Oggi faremo un provino definitivo, ma visto quel che ha fatto negli ...

