Gasperini “Contro lo Young Boys gara importante ma non decisiva” (Di martedì 28 settembre 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – “Penso che sarà una gara importante, ma non decisiva. E' un girone molto equilibrato”. L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta così in conferenza stampa la sfida di Champions League Contro lo Young Boys. “Indubbiamente sarà una gara importante, ma quelle decisive arriveranno più tardi. Lo Young Boys è una squadra ben organizzata, non so quale modulo utilizzeranno domani, ma saremo pronti a tutto. E' una squadra che sa vincere, ha vinto 9 gare nelle ultime 10. E' una squadra offensiva e di sicuro valore, ha già dimostrato in passato il suo valore con altre squadre italiane. Dobbiamo fare una gara importante per poter vincere”, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – “Penso che sarà una, ma non. E' un girone molto equilibrato”. L'allenatore dell'Atalanta Gian Pieropresenta così in conferenza stampa la sfida di Champions Leaguelo. “Indubbiamente sarà una, ma quelle decisive arriveranno più tardi. Loè una squadra ben organizzata, non so quale modulo utilizzeranno domani, ma saremo pronti a tutto. E' una squadra che sa vincere, ha vinto 9 gare nelle ultime 10. E' una squadra offensiva e di sicuro valore, ha già dimostrato in passato il suo valore con altre squadre italiane. Dobbiamo fare unaper poter vincere”, ha ...

Advertising

7Robymar : - 15000 euro di ammenda all'Inter per i cori contro l'allenatore avversario. A proposito, chi era? - Gasperini - Ah, allora facciamo 2000 - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Gasperini “Contro lo Young Boys gara importante ma non decisiva” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Gasperini “Contro lo Young Boys gara importante ma non decisiva” - - CorriereCitta : Gasperini “Contro lo Young Boys gara importante ma non decisiva” - MasterblogBo : BERGAMO (ITALPRESS) – “Penso che sarà una gara importante, ma non decisiva. E’ un girone molto equilibrato”. L’alle… -