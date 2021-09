Gasperini | arriva le sentenza del tribunale

(Di martedì 28 settembre 2021) Ilnazionale antidoping, quest’oggi, ha diffuso laper il processo che vede coinvolto Giampieroed un ispettore antidoping della Nado Italia. L’allenatore dell’Atalanta non sarà squalificato ma riceverà la sanzione della nota di biasimo ed il pagamento delle spese processuali per un valore di 378 euro. Nelle giornata di ieri,, collegato con l’aula diaveva ribadito la sua linea difensiva mentre l’accusa chiedeva 20 giorni di squalifica. Questo un estratto della: «Ilnazionale antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Gian Piero(tesserato Figc), visti gli articoli 3.3, 13.3 del Csa 2021 afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ...

Advertising

_scoopemi_ : @boats1899 @frango0o Vabbè il gol arriva dopo l'infortunio di Palomino e Gasperini è costretto ad inserire Maehle d… - ilcozzaronero : @stillers1971 @stevevicrn Di Marco ha spaccato in due la partita con il suo ingresso, l'ha detto pure Gasperini. S… - MaxPedrona : @AndreaEttori Adesso arriva la parte migliore, le interviste a Gasperini e Inzaghi ???????? - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #SalernitanaAtalanta ?? - ValdarnoI : Arriva Bright 2021, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini arriva

cercherà invece la prima vittoria in questa Champions dopo il buon pareggio contro il ... Juventus - Chelsea Allo Stadiumil Chelsea campione in carica di Tuchel , in un girone che ...Gian Piero(tesserato FIGC), visti gli artt. 3.3, 13.3 del CSA 2021 afferma la responsabilità dello stesso in ordine all'addebito ascrittogli e dispone nei confronti del predetto la ...Gasperini fa una richiesta ai suoi giocatori. Al Gewiss, in Champions League, l'Atalanta non ha mai vinto. Gian Piero Gasperini lo sa benissimo e chiede ai suoi di sbloccarsi. "I ...È la vigilia della seconda giornata di Champions League per la Dea. L’Atalanta affronterà la squadra giallonera. Presentata come la Cenerentola della competizione ora domina il girone F ...