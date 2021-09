”Fuori dal Coro”, l’intervista al Professor Silvio Garattini sui vaccini e l’uso del Green Pass (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma di informazione condotto da Mario Giordano. Ecco, di seguito, tutte le anticipazioni della serata. Fuori dal Coro, ampio spazio all’uso del Green Pass e alla campagna vaccinale Martedì 28 settembre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”. Il programma condotto da Mario Giordano, darà ampio spazio all’uso del Green Pass e alla campagna vaccinale. Con un’intervista al Professor Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmaceutiche Mario Negri di Milano, un approfondimento sulla decisione di somministrare la terza dose, sugli errori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovo appuntamento condal, il programma di informazione condotto da Mario Giordano. Ecco, di seguito, tutte le anticipazioni della serata.dal, ampio spazio aldele alla campagna vaccinale Martedì 28 settembre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “dal”. Il programma condotto da Mario Giordano, darà ampio spazio aldele alla campagna vaccinale. Con un’intervista al, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmaceutiche Mario Negri di Milano, un approfondimento sulla decisione di somministrare la terza dose, sugli errori ...

Advertising

Giorgiolaporta : I #camionisti rallentano il traffico. Dal 15 ottobre ad oltre 4 milioni di lavoratori su 23, ovvero il 17% del tota… - borghi_claudio : @Serafin35214639 Capito sin dal primo minuto. Posso permettermelo perché nella vita (a parte qualche eccesso di vel… - GiovaAlbanese : #Dybala fuori dal J Medical, accolto dall'affetto dei tifosi presenti. #Juventus - hwarangnick : RT @MinutemanItaly: Interessanti 'sti dati. La vedo dura per il Governo a sbattere fuori dal mercato del lavoro in poche settimane circa 1… - Riccardo72R : RT @Howard_The_: Credo che si prefiguri qualche reato, ma sono talmente fuori dal mondo da non rendersene conto. -