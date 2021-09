Fulvio Bonavitacola incorona Mastella | resta salda l’alleanza con il presidente De Luca

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “Qui c’è un progetto di alto respiro, li noto un appiattamento”., vicedella Regione Campania, è venuto a Benevento perre Clementea Sindaco. L’occasione è stata data dall’incontro politico svoltosi al Museo del Sannio promosso da “Essere Democratici”, la compagine politica che, staccatasi dal Pd, ha voluto scegliere Clementecome candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.è stato dunque ospite di Raffaele Del Vecchio, Cosimo Lepore e Francesco De Pierro in una sala gremita, mentre a 150 metri di distanza si svolgeva nei Giardini della Rocca un altro incontro con protagonista il Ministro del lavoro del Governo Draghi, Andrea ...

Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola al Museo del Sannio per catechizzare in vista della volata finale della campagna elettorale la lista 'Essere democratici'. Insieme a lui il sindaco Mastella e i tre tenori Del Vecchio, Lepore e De Pierro. "Affrontiamo un tema generale - esordisce il numero 2 di Palazzo Santa Lucia - . Dobbiamo capire se andiamo verso la verità o se... Raffaele Del Vecchio tra i principali fondatori della lista "Essere Democratici" ha incassato il sostegno di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Giunta regionale campana. Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola è intervenuto a Benevento per sostenere la presentazione delle liste "Essere Democratici e Sannio Libero". Il numero due di Vincenzo De Luca ha parlato di un progetto di alto respiro.