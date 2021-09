Fulvio Bernardini esordisce sulla panchina dell’Italia – 28 settembre 1974 – VIDEO (Di martedì 28 settembre 2021) Il 28 settembre 1974 il ct Fulvio Bernardini esordisce sulla panchina dell’Italia in amichevole contro la Jugoslavia Il 28 settembre 1974 esordisce sulla panchina dell’Italia il commissario tecnico Fulvio Bernardini. L’occasione è un’amichevole contro la Jugoslavia, disputata a Zagabria e terminata 1-0 in favore della selezione balcanica. Nato a Roma nel 1905, da giocatore militò nella Lazio, nell’Inter, nella Roma e nella Mater, per poi guidare tra le altre Sampdoria, Fiorentina e Bologna da allenatore. Dal 1974 al 1977, appunto, è stato commissario tecnico della Nazionale, succedendo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Il 28il ctin amichevole contro la Jugoslavia Il 28il commissario tecnico. L’occasione è un’amichevole contro la Jugoslavia, disputata a Zagabria e terminata 1-0 in favore della selezione balcanica. Nato a Roma nel 1905, da giocatore militò nella Lazio, nell’Inter, nella Roma e nella Mater, per poi guidare tra le altre Sampdoria, Fiorentina e Bologna da allenatore. Dalal 1977, appunto, è stato commissario tecnico della Nazionale, succedendo ...

