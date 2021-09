Fuga d’azoto travolge e uccide due operai L’azienda | vicinanza alle famiglie

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 28 settembre 2021) Due lavoratori sono morti all'interno di un deposito di azoto nel seminterrato dell'ospedale Humanitas Mirasole di via Rita Levi Montalcini 4 a Pieve Emanuele, nel Milanese. La tragedia è avvenuta intorno11.25, sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri. Per la stessa azienda, "il decesso è stato causato verosimilmente da un'intossicazione da azoto". Secondo una primissima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, sembra che le vittime stessero riempiendo un serbatoio di azoto liquido quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, ci sarebbe stata una "" che li ha travolti,ndoli per intossicazione. I due lavoratori deceduti si chiamavano Emanuele Zanin e Jagdeep Singh, rispettivamente di 46 e 42 anni (quest'ultimo era di origine indiana) e lavoravano per la ...