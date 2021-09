FS Italiane al Festival dello Sviluppo Sostenibile: al via sotto il segno di ripartenza e inclusività (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Da anni, ormai, si parla di sostenibilità come di un passaggio fondamentale che ora, in scia alla pandemia e alle sue conseguenze, è diventata una necessità non più rinviabile. Con questa premessa e promessa, oggi si è alzato il sipario sulla quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile che andrà avanti per ben 17 giorni, fino al 14 ottobre. ripartenza e inclusività sono le parole chiave del Festival, organizzato dall’Asvis – Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile insieme a partner istituzionali e commerciali e in collaborazione con diverse realtà tra cui FS Italiane, per un’edizione che si svolge in un momento cruciale del percorso dell’Italia e dell’Unione Europea verso un nuovo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Da anni, ormai, si parla di sostenibilità come di un passaggio fondamentale che ora, in scia alla pandemia e alle sue conseguenze, è diventata una necessità non più rinviabile. Con questa premessa e promessa, oggi si è alzato il sipario sulla quinta edizione delche andrà avanti per ben 17 giorni, fino al 14 ottobre.sono le parole chiave del, organizzato dall’Asvis – Alleanza italiana per loinsieme a partner istituzionali e commerciali e in collaborazione con diverse realtà tra cui FS, per un’edizione che si svolge in un momento cruciale del percorso dell’Italia e dell’Unione Europea verso un nuovo ...

