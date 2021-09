Fremantle | novità al vertice | Andrea Scrosati promosso CEO Continental Europe

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fremantle novità

leggo.it

ai vertici di, uno dei creatori, produttori e distributori di contenuti unscripted e scripted più grandi e di maggior successo al mondo . L'attuale Group COO Andrea Scrosati è stato ...C'è aria dia Italia's Got Talent , con la nuova edizione che approda su Sky Uno e in streaming su NOW da ... Nello show prodotto daper Sky, la ricerca dei migliori talenti del nostro ...