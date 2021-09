Fremantle | Andrea Scrosati diventa Ceo Cotinenental Europe

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 settembre 2021)è di Group Coo e Ceo Continentaldiha annunciato cheè stato nominato Ceo Continental, carica che aggiunge a quella di Group Coo, prendendo così la responsabilità delle attività del gruppo in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Paesi Nordici e Polonia. A questi mercati si aggiungono Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Israele che già fanno capo a, che risponderà direttamente all’amministratore delegato del Gruppo, Jennifer Mullin. Il manager italiano continuerà anche a guidare i team delGlobal Drama, per le attività di M&A del gruppo, i team di Strategy, Marketing & Communications, così come la nuova Global Documentaries ...