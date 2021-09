Freeridge | Netflix è pronto a realizzare lo spin-off della serie On My Block

(Di martedì 28 settembre 2021)ha di recente ufficializzato lache quindi prossimamente andrà ad ampliare il già vasto catalogopiattaforma streaming statunitense. Questa nuovo progetto è uno-off di On My: lo-offOn MyLa quarta ed ultima stagione di On Myarriverà suil prossimo 4 ottobre, ma la piattaforma di streaming ha già deciso di dare un'estensione a questo universo narrativo che ha ottenuto enorme successo. Proprio per questo motivo si è deciso di portare avanti un nuovo progetto per la realizzazione di una-off dal titolo. A ...

BadTaste.it TV

A una settimana dall'arrivo della quarta e ultima stagione il 4 ottobre,dà ai fan di On My Block qualcosa di cui rallegrarsi. Il servizio di video in streaming ha ordinato, spin - off dell'apprezzato teen dramedy co - ideato da Lauren Iungerich ( Diario ...On my block uno tra i teen dramedy di maggior successo torna super la quarta e ultima ... Le avventure nel difficile quartiere dia Los Angeles e il passaggio all'età adulta tra ...Netflix ha ordinato una serie spinoff per On My Block, intitolata Freeridge con nuovi protagonisti ma ambientata nello stesso quartiere ...Netflix ha ufficialmente messo in cantiere lo spin-off di On My Block: mentre la serie si avvia alla sua conclusione con la quarta ed ultima stagione in arrivo il prossimo 4 ottobre, si pensa già ad u ...