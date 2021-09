Francesco Totti, il gesto di Ilary Blasi preoccupa i fan: “Si sono lasciati…” (Di martedì 28 settembre 2021) Ieri, lunedì 27 settembre, Francesco Totti ha compiuto 45 anni. Tantissimi gli auguri arrivati sui canali social dell’ex capitano della Roma, da parte dei fan, degli amici e colleghi dello sport, dello spettacolo e della politica. In tanti, però, hanno notato che non sono arrivati gli auguri di una persona in particolare: Ilary Blasi, moglie di Totti. La conduttrice di “Star in the Star”, infatti, non ha condiviso nemmeno una foto con il marito. “A te che hai reso la mia vita bella da morire… Auguri”, aveva scritto lo scorso anno per celebrare i 44 anni dell’ex calciatore. Un silenzio che ha insospettito i fan della coppia: “Si sono lasciati” e “sono in crisi”, hanno ipotizzato gli utenti di Twitter e Instagram. Sicuramente in questi giorni ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 settembre 2021) Ieri, lunedì 27 settembre,ha compiuto 45 anni. Tantissimi gli auguri arrivati sui canali social dell’ex capitano della Roma, da parte dei fan, degli amici e colleghi dello sport, dello spettacolo e della politica. In tanti, però, hanno notato che nonarrivati gli auguri di una persona in particolare:, moglie di. La conduttrice di “Star in the Star”, infatti, non ha condiviso nemmeno una foto con il marito. “A te che hai reso la mia vita bella da morire… Auguri”, aveva scritto lo scorso anno per celebrare i 44 anni dell’ex calciatore. Un silenzio che ha insospettito i fan della coppia: “Silasciati” e “in crisi”, hanno ipotizzato gli utenti di Twitter e Instagram. Sicuramente in questi giorni ...

