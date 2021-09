Francesco Totti e Ilary Blasi Sono In Crisi? Il Silenzio Sospetto! (Di martedì 28 settembre 2021) Sul web non si parla d’altro che di una possibile Crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tutto è nato dal Silenzio social della conduttrice in occasione del 45esimo compleanno del marito. Niente auguri e nessun messaggio al capitano giallorosso. Per quale motivo? ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Totti festeggia i 45 anni: nessun augurio social dalla moglie! Poche ore fa Francesco Totti ha festeggiato il suo 45esimo compleanno. L’ex capitano giallorosso ha ricevuto tantissimi auguri, non solo da parte dei fan, ma anche da amici e colleghi. Anche i dirigenti della Roma hanno voluto testimoniare la loro vicinanza all’ex calciatore che, per tanti anni, è stato la bandiera della squadra capitolina. Non è però sfuggito ai fan un ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 28 settembre 2021) Sul web non si parla d’altro che di una possibiletra. Tutto è nato dalsocial della conduttrice in occasione del 45esimo compleanno del marito. Niente auguri e nessun messaggio al capitano giallorosso. Per quale motivo? ecco tutti i dettagli sulla vicenda!festeggia i 45 anni: nessun augurio social dalla moglie! Poche ore faha festeggiato il suo 45esimo compleanno. L’ex capitano giallorosso ha ricevuto tantissimi auguri, non solo da parte dei fan, ma anche da amici e colleghi. Anche i dirigenti della Roma hanno voluto testimoniare la loro vicinanza all’ex calciatore che, per tanti anni, è stato la bandiera della squadra capitolina. Non è però sfuggito ai fan un ...

UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti che festeggia 4?5? anni ?? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ???? ?? Campione d… - virginiaraggi : Tanti auguri Francesco @Totti. Un campione dello sport impegnato in tante battaglie in difesa dei più deboli. Buon… - robbyuryfans : RT @UEFAcom_it: ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - infoitsport : Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Lui compie 45 anni ma lei non c’è -