Francesca Neri svela il dramma della sua malattia: la cistite interstiziale (Di martedì 28 settembre 2021) Esce in questi giorni il primo libro di Francesca Neri “Come Carne Viva” al suo interno un accorato e drammatico racconto della malattia invalidante che l’ha bloccata per tre anni e che di fatto l’ha indotta a lasciare il cinema: la cistite interstiziale Foto Getty ImagesIn questi primi giorni di autunno esce il primo libro di Francesca Neri, edito da Rizzoli, Come Carne Viva. Per la prima volta dal momento dell’abbandono del cinema avvenuto nel 2015 l’attrice trentina ma ormai romana di azione, 57 anni lo scorso 10 febbraio racconta i veri motivi. —>>> Leggi anche Francesca Neri, la misteriosa malattia dell’attrice italiana Francesca ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) Esce in questi giorni il primo libro di“Come Carne Viva” al suo interno un accorato etico raccontoinvalidante che l’ha bloccata per tre anni e che di fatto l’ha indotta a lasciare il cinema: laFoto Getty ImagesIn questi primi giorni di autunno esce il primo libro di, edito da Rizzoli, Come Carne Viva. Per la prima volta dal momento dell’abbandono del cinema avvenuto nel 2015 l’attrice trentina ma ormai romana di azione, 57 anni lo scorso 10 febbraio racconta i veri motivi. —>>> Leggi anche, la misteriosadell’attrice italiana...

Corriere : Francesca Neri: «Il dolore della malattia mi ha fatto pensare al suicidio. Notti insonn... - Corriere : «È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo… - msn_italia : Francesca Neri: 'Per il dolore della malattia ho pensato al suicidio, un lockdown lungo 3 anni' - Italia_Notizie : Francesca Neri: «Il dolore della malattia mi ha fatto pensare al suicidio. Le notti insonni sulle chat» - neXtquotidiano : #FrancescaNeri parla per la prima volta della sua malattia: “Ho pensato al suicidio” -