Francesca Neri sulla sua malattia: “Ho sofferto così tanto che avevo pensato al suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo anni di silenzio, Francesca Neri torna a parlare in pubblico sulla malattia. Lo fa attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo che suo marito Claudio Amendola lo scorso weekend ha svelato che a causa di una malattia la compagna ha “dolori fisici enormi”. La 57enne ha così anche svelato di quale patologia si tratta: la cistite interstiziale, un disturbo che può essere anche piuttosto pesante e che colpisce la vescica e l’apparato urinario. “È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia”. Stare accanto a Francesca non è stato affatto semplice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo anni di silenzio,torna a parlare in pubblico. Lo fa attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo che suo marito Claudio Amendola lo scorso weekend ha svelato che a causa di unala compagna ha “dolori fisici enormi”. La 57enne haanche svelato di quale patologia si tratta: la cistite interstiziale, un disturbo che può essere anche piuttosto pesante e che colpisce la vescica e l’apparato urinario. “È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia”. Stare accanto anon è stato affatto semplice ...

