Francesca Neri sulla sua malattia | Dicevano che ero drogata | ho pensato al suicidio

Francesca Neri ha descritto la battaglia contro la sua malattia e i pregiudizi della gente, ammettendo di aver pensato anche al suicidio. Francesca Neri ha parlato della sua malattia, la cistite interstiziale, spiegando il modo in cui sta tentando di gestirla e di riprendere in mano la sua vita, dopo anni di isolamento personale e professionale, durante i quali ha affrontato il pregiudizio della gente ed ha anche pensato al suicidio. Durante lo scorso fine settimana, Claudio Amendola ha svelato che, ormai da diversi anni, sua moglie Francesca Neri è costretta a fare i conti con una malattia che l'ha portata ad allontanarsi da tutto e da tutti, perfino da lui e suo ...

