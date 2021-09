Francesca Neri racconta la sua malattia: “Ho pensato anche al suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) Solo qualche giorno fa le parole di suo marito, Claudio Amendola, a Verissimo, avevano commosso l'opinione pubblica. L'attore romano, parlando di sua moglie Francesca Neri, con la quale è legato da circa 25 anni e sposato da 11, aveva parlato di non meglio precisati problemi di salute. Claudio Amendola a Verissimo: “Mia moglie ha difficoltà a vivere le sue giornate” «Fa fatica, lotta e ha combattuto con sé stessa, col suo corpo. La sua non è una malattia chiara, ha tuttavia una difficoltà nel vivere le sue giornate per via dei dolori fisici. Sta affrontando tutto con intelligenza e coraggio», le parole pronunciate nel salotto di Silvia Toffanin e che avevano spiegato le motivazioni dell'assenza dalle scene dell'attrice negli ultimi 5 anni. L'opinione pubblica si era allora chiesta quale fosse questa malattia, che i ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 settembre 2021) Solo qualche giorno fa le parole di suo marito, Claudio Amendola, a Verissimo, avevano commosso l'opinione pubblica. L'attore romano, parlando di sua moglie, con la quale è legato da circa 25 anni e sposato da 11, aveva parlato di non meglio precisati problemi di salute. Claudio Amendola a Verissimo: “Mia moglie ha difficoltà a vivere le sue giornate” «Fa fatica, lotta e ha combattuto con sé stessa, col suo corpo. La sua non è unachiara, ha tuttavia una difficoltà nel vivere le sue giornate per via dei dolori fisici. Sta affrontando tutto con intelligenza e coraggio», le parole pronunciate nel salotto di Silvia Toffanin e che avevano spiegato le motivazioni dell'assenza dalle scene dell'attrice negli ultimi 5 anni. L'opinione pubblica si era allora chiesta quale fosse questa, che i ...

