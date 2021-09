Francesca Neri racconta la malattia: “Ho pensato al suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo le parole commosse di Claudio Amendola nello studio di Verissimo anche Francesca Neri ha scelto di uscire allo scoperto, raccontando in maniera diretta come sta vivendo la malattia che l’ha colpita dal 2015. Una cistite insterstiziale che l’ha portata ad isolarsi, spingendola anche a pensare al suicidio. Francesca Neri ha scelto di parlare in maniera aperta della malattia che l’ha colpita dal 2015. Una cistite insterstiziale che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo le parole commosse di Claudio Amendola nello studio di Verissimo ancheha scelto di uscire allo scoperto,ndo in maniera diretta come sta vivendo lache l’ha colpita dal 2015. Una cistite insterstiziale che l’ha portata ad isolarsi, spingendola anche a pensare alha scelto di parlare in maniera aperta dellache l’ha colpita dal 2015. Una cistite insterstiziale che Articolo completo: dal blog SoloDonna

