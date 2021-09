Francesca Neri: "Per il dolore della malattia ho pensato al suicidio, un lockdown lungo 3 anni" (Di martedì 28 settembre 2021) Esce in libreria con un autoritratto, “Come carne viva”, edito da Rizzoli. Francesca Neri racconta il rapporto devastante con sua madre e con la malattia cronica che le ha cambiato la vita perché le procura grandi dolori, la cistite interstiziale. ?È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia”. Starle accanto, spiega Francesca Neri al Corriere della Sera, ”è stato impossibile”. “Volevo essere lasciata sola. Dovevo proteggere Claudio e Rocco, mio figlio, altrimenti non ce l’avrei fatta nemmeno io, che sono il capofamiglia che si occupa di tutto. Di fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Esce in libreria con un autoritratto, “Come carne viva”, edito da Rizzoli.racconta il rapporto devastante con sua madre e con lacronica che le ha cambiato la vita perché le procura grandi dolori, la cistite interstiziale. ?È durata trela fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia”. Starle accanto, spiegaal CorriereSera, ”è stato impossibile”. “Volevo essere lasciata sola. Dovevo proteggere Claudio e Rocco, mio figlio, altrimenti non ce l’avrei fatta nemmeno io, che sono il capofamiglia che si occupa di tutto. Di fatto ...

