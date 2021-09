Francesca Neri parla per la prima volta della sua malattia: “Ho pensato al suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) Racconterà se stessa in un libro, “Come carne viva”. Non sarà un’autobiografia, ma – come lei ama definirla – sarà un’autogeografia, una mappatura della sua anima. Dopo anni di silenzio e di lontananza dalle scene, Francesca Neri torna a parlare, anche della sua malattia. Dal 2016, ultima sua apparizione da protagonista in una pellicola britannica, l’attrice si è presa una pausa per lottare contro quel male indefinito, almeno fino a oggi. Francesca Neri parla per la prima volta della sua malattia Nella sua intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’attrice 57enne svela per la prima volta il nome di quel male che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Racconterà se stessa in un libro, “Come carne viva”. Non sarà un’autobiografia, ma – come lei ama definirla – sarà un’autogeografia, una mappaturasua anima. Dopo anni di silenzio e di lontananza dalle scene,torna are, anchesua. Dal 2016, ultima sua apparizione da protagonista in una pellicola britannica, l’attrice si è presa una pausa per lottare contro quel male indefinito, almeno fino a oggi.per lasuaNella sua intervista rilasciata a Il CorriereSera, l’attrice 57enne svela per lail nome di quel male che ...

Corriere : Francesca Neri: «Il dolore della malattia mi ha fatto pensare al suicidio. Notti insonn... - Corriere : «È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo… - giusyguida : Francesca Neri: «Il dolore della malattia mi ha fatto pensare al suicidio»- - msn_italia : Francesca Neri: 'Per il dolore della malattia ho pensato al suicidio, un lockdown lungo 3 anni' - Italia_Notizie : Francesca Neri: «Il dolore della malattia mi ha fatto pensare al suicidio. Le notti insonni sulle chat» -