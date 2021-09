Francesca Neri parla per la prima volta della sua malattia | “Ho pensato al suicidio”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Neri

Cistite interstiziale.ha dato un nome al male che da cinque anni la tiene chiusa in casa lontana dal pubblico. Un'infiammazione cronica della vescica, che provoca dolori diffusi, dalla quale non si può ...Claudio Amendola ha accennato a Verissimo, nel corso della punta andata in onda il 26 settembre 2021, che sua moglie, sparita misteriosamente dai set cinematografici nel 2016, sta combattendo contro una delicata malattia. Adesso è l'attrice a spiegare in modo spietatamente sincero il calvario che sta ...Nell’occasione Rossana Ragionieri presenterà il volume ‘Donne: le muse e le lettrici’ della Carmignani Editrice ...Di fatto sono stata via per tre anni, però c’ero, ero lì in casa con loro, ed è la cosa più terribile. «È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non p ...