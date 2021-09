Francesca Neri parla della sua malattia: “Ho pensato al suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) L’attrice ha parlato del dramma della sua malattia Claudio Amendola, durante un’intervista a “Verissimo” in maniera toccante ha parlato di Francesca Neri, la moglie che affronta da tre anni una malattia. L’attrice si è così raccontata e ha parlato del suo dramma a “Corriere della Sera” in occasione dell’uscita del libro (edito da Rizzoli) “Come carne viva”. È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia. Un po’ come gli alcolisti anonimi? Sì esatto. Leggi anche: Claudio Amendola: “A settembre ho avuto un piccolo infarto” E poi, a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021) L’attrice hato del drammasuaClaudio Amendola, durante un’intervista a “Verissimo” in maniera toccante hato di, la moglie che affronta da tre anni una. L’attrice si è così raccontata e hato del suo dramma a “CorriereSera” in occasione dell’uscita del libro (edito da Rizzoli) “Come carne viva”. È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia. Un po’ come gli alcolisti anonimi? Sì esatto. Leggi anche: Claudio Amendola: “A settembre ho avuto un piccolo infarto” E poi, a ...

