Francesca Neri, moglie di Claudio Amendola, e la terribile malattia: «Ho pensato al suicidio», cosa ha? (Di martedì 28 settembre 2021) Francesca Neri, la moglie di Claudio Amendola, soffre di una tremenda malattia: la cistite interstiziale. A causa di questa invalidante patologia, la donna ha anche pensato di togliersi la vita. Leggi anche: Carolina Marconi parla del suo tumore: «Volevo fare un figlio, ma poi ho scoperto la malattia» Francesca Neri parla della sua malattia

