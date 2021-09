Francesca Neri, la moglie di Claudio Amendola: “Ho una cistite interstiziale, la fase acuta è durata 3 anni. Il dolore mi ha fatto pensare al suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) cistite interstiziale. La condanna fisica, psicologica, professionale per l’attrice Francesca Neri ha il nome di una malattia cronica che l’ha tenuta lontana per anni dai set, rinchiusa in casa lontana da tutto e da tutti, e che ora racconta in un libro autobiografico, Come carne viva (Rizzoli). “È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori e non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante”, ha spiegato la protagonista de Le età di Lulù in un’intervista al Corriere della Sera. Neri ha spiegato che durante i primi due anni di malattia ha trovato conforto in un chat di donne online che soffrono di questa malattia poi di aver trovato sollievo giocando online di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021). La condanna fisica, psicologica, professionale per l’attriceha il nome di una malattia cronica che l’ha tenuta lontana perdai set, rinchiusa in casa lontana da tutto e da tutti, e che ora racconta in un libro autobiografico, Come carne viva (Rizzoli). “Ètrela, non ne sono fuori e non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante”, ha spiegato la protagonista de Le età di Lulù in un’intervista al Corriere della Sera.ha spiegato che durante i primi duedi malattia ha trovato conforto in un chat di donne online che soffrono di questa malattia poi di aver trovato sollievo giocando online di ...

