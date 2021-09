Francesca Neri, la malattia nascosta: «Ho pensato anche al suicidio» (Di martedì 28 settembre 2021) «Ho accarezzato l’idea del suicidio. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri». Francesca Neri soffre di una malattia cronica, la cistite interstiziale. Una patologia che le ha cambiato la vita, costringendola a restare chiusa dentro una stanza di casa sua e che lei racconta in un libro “Come carne viva”. Suo marito, Claudio Amendola, 58 anni, qualche giorno fa in tv si è commosso per il coraggio della compagna: «Francesca fa fatica. Ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nella malattia, nello star male, un motivo per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 settembre 2021) «Ho accarezzato l’idea del. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri».soffre di unacronica, la cistite interstiziale. Una patologia che le ha cambiato la vita, costringendola a restare chiusa dentro una stanza di casa sua e che lei racconta in un libro “Come carne viva”. Suo marito, Claudio Amendola, 58 anni, qualche giorno fa in tv si è commosso per il coraggio della compagna: «fa fatica. Ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovarenella, nello star male, un motivo per ...

Advertising

Corriere : Francesca Neri: «Il dolore della malattia mi ha fatto pensare al suicidio. Notti insonn... - Corriere : «È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo… - blogtivvu : “Ho pensato al suicidio”: Francesca Neri svela qual è la sua malattia - biografieonline : Francesca Neri parla della sua malattia: “Senza mio marito Claudio non ce l’avrei fatta” - top10libri_it : Novità #7: Come carne viva Francesca Neri editore Rizzoli EUR 17.0 -