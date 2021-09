Francesca Neri, la malattia invisibile: “Ho pensato al suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) Francesca Neri ai microfoni del Corriere: “Non ne sono fuori”. Claudio Amendola a Verissimo: “Fatica a vivere le sue giornate” Francesca Neri combatte da anni contro una malattia nascosta ed invalidante. Claudio Amendola, qualche giorno fa, nel salotto di Verissimo, raccontava così la condizione di sua moglie: “Francesca fa fatica. Ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nella malattia, nello star male, un motivo per cercare della forza per poi star bene. Quando non è una malattia chiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme cerchi in ... Leggi su zon (Di martedì 28 settembre 2021)ai microfoni del Corriere: “Non ne sono fuori”. Claudio Amendola a Verissimo: “Fatica a vivere le sue giornate”combatte da anni contro unanascosta ed invalidante. Claudio Amendola, qualche giorno fa, nel salotto di Verissimo, raccontava così la condizione di sua moglie: “fa fatica. Ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nella, nello star male, un motivo per cercare della forza per poi star bene. Quando non è unachiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme cerchi in ...

Advertising

Corriere : Francesca Neri: «Il dolore della malattia mi ha fatto pensare al suicidio. Notti insonn... - Corriere : «È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo… - DrApocalypse : Francesca Neri e la malattia: 'Ho pensato anche al suicidio' - italiaserait : Francesca Neri e la malattia: “Troppo dolore, ho pensato al suicidio” - 361_magazine : Il dramma di #FrancescaNeri -