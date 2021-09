Francesca Neri e la malattia: “Troppo dolore, ho pensato al suicidio” (Di martedì 28 settembre 2021) All’Italia lo ha rivelato il marito, Claudio Amendola: “Mia moglie Francesca fatica a condurre una vita normale per il dolore che le provoca la malattia”, ha detto l’attore a Verissimo. La moglie, Francesca Neri, è una stimata attrice, ma il dolore le ha tolto anche la possibilità di continuare a recitare. E nella sua autobiografia, Come carne viva, racconta come ha affrontato gli ultimi tre anni. “E’ durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante”, ha detto Francesca Neri in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E’ stato difficile, quasi impossibile, senza il marito Claudio probabilmente non ce l’avrebbe fatta: “Starmi accanto è stato impossibile. ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) All’Italia lo ha rivelato il marito, Claudio Amendola: “Mia mogliefatica a condurre una vita normale per ilche le provoca la”, ha detto l’attore a Verissimo. La moglie,, è una stimata attrice, ma ille ha tolto anche la possibilità di continuare a recitare. E nella sua autobiografia, Come carne viva, racconta come ha affrontato gli ultimi tre anni. “E’ durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante”, ha dettoin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E’ stato difficile, quasi impossibile, senza il marito Claudio probabilmente non ce l’avrebbe fatta: “Starmi accanto è stato impossibile. ...

Advertising

Corriere : Francesca Neri: «Il dolore della malattia mi ha fatto pensare al suicidio. Notti insonn... - Corriere : «È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo… - infoitsalute : Francesca Neri rompe il silenzio sulla malattia: 'Ho pensato al suicidio' - infoitsalute : Il dramma di Francesca Neri: “Ho pensato al suicidio” - infoitsalute : Francesca Neri e la sua malattia: «Ho accarezzato l'idea del suicidio» - ilNapolista -