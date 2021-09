Francesca Neri e il dolore della malattia: «Ho accarezzato l’idea del suicidio, oggi ho trovato un equilibrio» (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il racconto commosso di Claudio Amendola, che lo scorso weekend a Verissimo aveva parlato della malattia della moglie Francesca Neri, è la stessa attrice a dirne di più, complice l’uscita del suo libro Come carne viva (Rizzoli). Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il racconto commosso di Claudio Amendola, che lo scorso weekend a Verissimo aveva parlato della malattia della moglie Francesca Neri, è la stessa attrice a dirne di più, complice l’uscita del suo libro Come carne viva (Rizzoli).

