Francesca Neri decide di rivelare la malattia di cui soffre: “Ho pensato anche di …” (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica scorsa Claudio Amendola, marito di Francesca Neri ha raccontato da Silvia Toffanin, a Verissimo che la moglie, da alcuni anni, soffre terribilmente per una malattia rara. Claudio Amendola ha detto: «Francesca fa fatica. Ha combattuto con sè stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nella malattia, nello star male, un motivo per cercare della forza per poi star bene. Quando non è una malattia chiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme cerchi in qualche modo di capire». E Amendola, che ha 58 anni, nel parlare così della moglie si è anche ... Leggi su baritalianews (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica scorsa Claudio Amendola, marito diha raccontato da Silvia Toffanin, a Verissimo che la moglie, da alcuni anni,terribilmente per unarara. Claudio Amendola ha detto: «fa fatica. Ha combattuto con sè stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovarenella, nello star male, un motivo per cercare della forza per poi star bene. Quando non è unachiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme cerchi in qualche modo di capire». E Amendola, che ha 58 anni, nel parlare così della moglie si è...

