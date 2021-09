Francesca Cipriani si emoziona parlando del fidanzato (Di martedì 28 settembre 2021) “Ho avuto una vita travagliata dal punto di vista sentimentale, sono stata tanto male. Ora sono felice”. Nella quinta puntata del “Grande Fratello Vip”, in onda il 27 settembre su Canale 5, Francesca Cipriani si emoziona parlando del suo fidanzato Alessandro. Negli ultimi giorni, il ragazzo si è fatto “sentire” dalla showgirl, prima inviando un aereo con un messaggio per lei, poi andando fuori dalla Casa dove le ha urlato tutto il suo amore. “Ho conosciuto una persona buona, come me, l’altra metà dell’anima, con cui costruire un futuro – ha spiegato Cipriani – non la voglio più perdere e qua, stando isolati da tutto e da tutti, nasce la paura di perderlo. Ho sofferto tanto prima, ho conosciuto le persone sbagliate, soprattutto una in particolare quando poi incontri una persona come te ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 settembre 2021) “Ho avuto una vita travagliata dal punto di vista sentimentale, sono stata tanto male. Ora sono felice”. Nella quinta puntata del “Grande Fratello Vip”, in onda il 27 settembre su Canale 5,sidel suoAlessandro. Negli ultimi giorni, il ragazzo si è fatto “sentire” dalla showgirl, prima inviando un aereo con un messaggio per lei, poi andando fuori dalla Casa dove le ha urlato tutto il suo amore. “Ho conosciuto una persona buona, come me, l’altra metà dell’anima, con cui costruire un futuro – ha spiegato– non la voglio più perdere e qua, stando isolati da tutto e da tutti, nasce la paura di perderlo. Ho sofferto tanto prima, ho conosciuto le persone sbagliate, soprattutto una in particolare quando poi incontri una persona come te ...

