Formula 1 - Honda, Toyoharu Tanabe: Abbiamo imparato molto dalle corse (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo anni di purgatorio, in cui ha dovuto prima confrontarsi con la complessità tecnologica richiesta, poi inchinarsi al vantaggio competitivo conseguito dalla Mercedes, la Honda, rientrata in Formula 1 nel 2015, sta finalmente raccogliendo le soddisfazioni che il suo impegno merita: la power unit che spinge le Red Bull Racing e le Alpha Tauri ha ormai raggiunto il livello di performance delle rivali, eguagliando quella della Mercedes e superando quelle di Ferrari e Renault. Il pacchetto ottenuto con la monoposto progettata da Adrian Newey sta mettendo in crisi le nere monoposto di Hamilton e Bottas, al punto da rendere Max Verstappen il favorito per il titolo iridato 2021. Nei giorni scorsi, insieme con un ristrettissimo gruppo di giornalisti internazionali, Abbiamo avuto la possibilità d'intervistare online Toyoharu

