Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Sporting Lisbona | Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) Ledi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. Obiettivo tre punti per Haaland e compagni, reduce dal successo esterno contro il Besiktas e determinati a mettere in ghiaccio la qualificazione al più presto. Impegno proibitivo per i lusitani, travolti dall’Ajax nell’ultimo turno e chiamati ad una reazione d’orgoglio. Di seguito le scelte dei due tecnici.: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Witsel, Reus, T. Hazard, Malen.: In attesa SportFace.