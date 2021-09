Ford Mustang Mach-E GT, il fascino dell'elettrico che incanta Milano (Di martedì 28 settembre 2021) Tutti gli occhi sono puntati sulla nuova Ford Mustang Mach-E GT alla Milano Fashion Week. L’automobile 100% elettrica firmata Ford è protagonista di uno show che corre tra moda, talento e sostenibilità. 17 artisti, di discipline differenti, si esprimono all’unisono al grido di “WATCH ME”! Nell'affascinante contesto della Fabbrica Orobia a Milano - un ex scalo ferroviario riconvertito a spazio multifunzionale - ballerini di Afrodance, breakdance e hip-hop si susseguono a campioni di parkour, suonatori di tamburi Taiko, live canori e momenti di puro DJ set. Al centro della scena, nel cuore dell’hangar industriale, c’è lei, Ford Mustang Mach-E GT. Il nuovo SUV, completamente ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021) Tutti gli occhi sono puntati sulla nuova-E GT allaFashion Week. L’automobile 100% elettrica firmataè protagonista di uno show che corre tra moda, talento e sostenibilità. 17 artisti, di discipline differenti, si esprimono all’unisono al grido di “WATCH ME”! Nell'affascinante contestoa Fabbrica Orobia a- un ex scalo ferroviario riconvertito a spazio multifunzionale - ballerini di Afrodance, breakdance e hip-hop si susseguono a campioni di parkour, suonatori di tamburi Taiko, live canori e momenti di puro DJ set. Al centroa scena, nel cuore’hangar industriale, c’è lei,-E GT. Il nuovo SUV, completamente ...

