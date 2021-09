Flop per la protesta dei camionisti No Green Pass. Manifestanti sui social: “Contro di noi la censura” (Di martedì 28 settembre 2021) Flop per la protesta dei camionisti No Green Pass. Manifestanti sui social. I Manifestanti festeggiano sui social il successo della protesta dei camionisti Contro il Green Pass. In realtà lo sciopero sembra esser stato un trionfo soltanto online: non si sono infatti registrati disagi sulle principali arterie italiane. In particolare i Manifestanti minacciavano di bloccare le autostrade e lasciare a secco supermercati e distributori. Uno sciopero che minacciava di bloccare per tutto il giorno le autostrade, lasciando a secco anche supermercati e distributori. A guardare Twitter, sembra che lo stop dei camionisti No ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 28 settembre 2021)per ladeiNosui. Ifesteggiano suiil successo delladeiil. In realtà lo sciopero sembra esser stato un trionfo soltanto online: non si sono infatti registrati disagi sulle principali arterie italiane. In particolare iminacciavano di bloccare le autostrade e lasciare a secco supermercati e distributori. Uno sciopero che minacciava di bloccare per tutto il giorno le autostrade, lasciando a secco anche supermercati e distributori. A guardare Twitter, sembra che lo stop deiNo ...

Advertising

LaStampa : No Green Pass, la protesta dei camionisti è un successo solo sui social: flop di adesioni per il blocco annunciato… - fanpage : La protesta dei #camionisti contro il #greenpass è stata un flop - ilriformista : La protesta che doveva bloccare l'Italia è rimasta sui social: lo sciopero dei #camionisti per ora è un flop - Bianca34874951 : RT @LaStampa: No Green Pass, la protesta dei camionisti è un successo solo sui social: flop di adesioni per il blocco annunciato su Telegra… - Bianca34874951 : RT @fanpage: La protesta dei #camionisti contro il #greenpass è stata un flop -