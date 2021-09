Flirt tra Soleil Sorge e il fidanzato di Francesca Cipriani? Gossip bomba: lui aveva raccontato di non averla mai vista (Di martedì 28 settembre 2021) Soleil Sorge e Francesca Cipriani avrebbero qualcosa in comune, oltre ad essere inquiline nella affollata Casa del GF Vip. A due settimane dall’inizio del reality ecco che arriva una bomba destinata a mettere a repentaglio gli attuali equilibri. Flirt tra Soleil Sorge e il fidanzato di Francesca Cipriani? bomba sul GF Vip Secondo l’indiscrezione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 settembre 2021)avrebbero qualcosa in comune, oltre ad essere inquiline nella affollata Casa del GF Vip. A due settimane dall’inizio del reality ecco che arriva unadestinata a mettere a repentaglio gli attuali equilibri.trae ildisul GF Vip Secondo l’indiscrezione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Flirt tra Soleil Sorge e il fidanzato di Francesca Cipriani? Gossip bomba: lui aveva raccontato di non averla mai v… - sonoconfus4 : Ah vero c'è il flirt tra Matteo e Elettra #VoglioEssereUnMago - fps5000 : - 24Mattino : .@paolomieli: 'A #Roma flirt tra la sindaca Raggi e l'ex sindaco #Marino, la Raggi si è scusata per come lottò cont… - infoitcultura : GF Vip, il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù: “Con Lucrezia è tanta roba, ma voglio andarci piano” -