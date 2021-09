Fisco, al via lo stralcio delle cartelle: cosa succede? (Di martedì 28 settembre 2021) Entra nel vivo l’operazione di stralcio dei debiti fino a 5.000 euro prevista dal decreto Sostegni. Ecco cosa farà il Fisco. Come avverrà quest’operazione del Fisco? Con la circolare 11 dell’Agenzia delle entrate e Riscossione vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche. In tutti i casi l’operazione avverrà Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) Entra nel vivo l’operazione didei debiti fino a 5.000 euro prevista dal decreto Sostegni. Eccofarà il. Come avverrà quest’operazione del? Con la circolare 11 dell’Agenziaentrate e Riscossione vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche. In tutti i casi l’operazione avverrà

