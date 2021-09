Fiorentina, rinnovo Vlahovic rimandato. Ma potrebbe essere troppo tardi (Di martedì 28 settembre 2021) La Fiorentina farà un ultimo tentativo per il rinnovo di Dusan Vlahovic, ma a fine anno potrebbe essere troppo tardi Dusan Vlahovic continua a trascinare la Fiorentina, anche se in casa viola continua a ballare proprio il rinnovo del serbo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i manager dell’attaccante non hanno intenzione di alzare o eliminare la clausola rescissoria da 60 milioni e continuano a rimandare tutte le trattative a fine anno. In quel periodo, però, potrebbe ormai essere troppo tardi per la Fiorentina. Con il contratto in scadenza tra 18 mesi, i viola potrebbero trovare difficoltà sia a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Lafarà un ultimo tentativo per ildi Dusan, ma a fine annoDusancontinua a trascinare la, anche se in casa viola continua a ballare proprio ildel serbo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i manager dell’attaccante non hanno intenzione di alzare o eliminare la clausola rescissoria da 60 milioni e continuano a rimandare tutte le trattative a fine anno. In quel periodo, però,ormaiper la. Con il contratto in scadenza tra 18 mesi, i violaro trovare difficoltà sia a ...

