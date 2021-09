Fiocco azzurro, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un maschietto (Di martedì 28 settembre 2021) Un bel Fiocco azzurro sul pancione nudo per festeggiare l’imminente arrivo di un maschietto. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro svelano sui social il sesso del bebè che nascerà a febbraio e sono pazzi di gioia. “Mamma e papà non potrebbero essere più felici” scrive l’influcencer su Instagram, già mamma di una bambina. Anche nonna Eleonora Giorgi è entusiasta per l’arrivo del suo primo nipotino. “It’s a boy! Miiii masculo è! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro” scrive Clizia postando due foto con un cardigan celeste aperto sulla pancia e sul seno nudo, con Paolo che le bacia il ventre a occhi chiusi. “Chissà perché sin dall’inizio ho sempre parlato con te ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 settembre 2021) Un belsul pancione nudo per festeggiare l’imminente arrivo di unsvelano sui social il sesso del bebè che nascerà a febbraio e sono pazzi di gioia. “Mamma e papà non potrebbero essere più felici” scrive l’influcencer su Instagram, già mamma di una bambina. Anche nonna Eleonora Giorgi è entusiasta per l’arrivo del suo primo nipotino. “It’s a boy! Miiii masculo è! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di” scrivepostando due foto con un cardigan celeste aperto sulla pancia e sul seno nudo, conche le bacia il ventre a occhi chiusi. “Chissà perché sin dall’inizio ho sempre parlato con te ...

