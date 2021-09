Fine Foods, Banca Akros rivede il prezzo obiettivo (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Gli analisti di Banca Akros hanno rivisto al rialzo il target price su Fine Foods & Pharmaceuticals portandolo a 23 euro dai precedenti 21,50 euro. Gli esperti hanno confermato la raccomandazione “buy“. A Milano, oggi, seduta molto negativa per l’azienda attiva nel settore farmaceutico che perde terreno, mostrando una discesa del 2,00%. Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Gli analisti dihanno rivisto al rialzo il target price su& Pharmaceuticals portandolo a 23 euro dai precedenti 21,50 euro. Gli esperti hanno confermato la raccomandazione “buy“. A Milano, oggi, seduta molto negativa per l’azienda attiva nel settore farmaceutico che perde terreno, mostrando una discesa del 2,00%.

FINE FOODS: Banca Akros ha alzato il target price su Fine Foods & Pharmaceuticals NTM a 23 euro da 21,5 euro. SIT: Intesa Sanpaolo ha alzato il target price su Sit a 14,5 euro da 12,1 euro.

Salute (-0,2%) – Riflettori su Fine Foods & Pharmaceuticals (+5,5%) in scia ad acquisto Euro Cosmetic Ieri il Ftse Italia Salute ha riportato un -0,2% poco distate dal corrispondente europeo (-0,1%) ma al di sotto del Ftse Mib (+1,4%). Gli investitori mantengono l’attenzione sulle prossime mosse delle ...

