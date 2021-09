Fifa - Uefa, prove di disgelo: apertura sul calendario, non sul Mondiale biennale (Di martedì 28 settembre 2021) Non poteva che finire in pareggio l'incontro tra Gianni Infantino e Aleksander Ceferin sul Mondiale biennale. Posizioni diametralmente opposte: da un lato il presidente Fifa che ha in mente il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Non poteva che finire in pareggio l'incontro tra Gianni Infantino e Aleksander Ceferin sul. Posizioni diametralmente opposte: da un lato il presidenteche ha in mente il ...

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Uefa Fifa - Uefa, prove di disgelo: apertura sul calendario, non sul Mondiale biennale Ora Uefa e Fifa si sono accordate per discutere assieme le parti tecniche della riforma, come cambiare il calendario dal 2024 e quindi quali spazi trovare per i tornei. Riguardo al Mondiale biennale, ...

Fifa-Uefa, prove di disgelo: apertura sul calendario, non sul Mondiale biennale La Gazzetta dello Sport Vertice Fifa-Uefa: apertura sul calendario, non sul Mondiale biennale È da poco terminato l’incontro Infantino-Ceferin a Zurigo, nel quale i due vertici di FIFA e UEFA hanno discusso il controverso tema del Mondiale biennale e della riforma del calendario proposta dalla ...

Fifa-Uefa, prove di disgelo: apertura sul calendario, non sul Mondiale biennale Nell'incontro Infantino-Ceferin è stato avviato un dialogo per dare il giusto spazio ai vari tornei senza sovraccaricare i giocatori. Uefa e Conmebol fanno fronte comune e incrementano la collaborazio ...

