FIFA 22 rimuove il difensore del Manchester City Benjamin Mendy mentre è in attesa di processo per stupro (Di martedì 28 settembre 2021) EA ha ritirato da FIFA 22 il difensore squalificato del Manchester City, Benjamin Mendy, mentre è in attesa di processo. Questo mese, Mendy è apparso in tribunale per quattro accuse di stupro e un'accusa di aggressione sessuale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) EA ha ritirato da22 ilsqualificato delè indi. Questo mese,è apparso in tribunale per quattro accuse die un'accusa di aggressione sessuale. Leggi altro...

