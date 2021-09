Festival dello Sviluppo sostenibile, l’Asvis: Agenda 2030, L’Italia si sta allontanando dagli obiettivi Onu (Di martedì 28 settembre 2021) L’Italia è in ritardo, molti degli obiettivi (o Goal) fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite appaiono ancora più lontani da raggiungere di quanto non lo fossero lo scorso anno. Il quadro che emerge dal sesto Rapporto annuale dell’Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (asvis.it), presentato oggi al Palazzo delle Esposizioni di Roma dai Presidenti dell’Alleanza Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini accende alcune luci di speranza ma non ignora le tante ombre che purtroppo appaiono preponderanti. “Le scelte che facciamo oggi” si legge nella premessa al Rapporto “possono garantire un futuro realmente sostenibile delle nostre società, ma il tempo a disposizione per invertire la rotta appare purtroppo sempre più ristretto”. “La voce ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021)è in ritardo, molti degli(o Goal) fissati dall’delle Nazioni Unite appaiono ancora più lontani da raggiungere di quanto non lo fossero lo scorso anno. Il quadro che emerge dal sesto Rapporto annuale del, l’Alleanza Italiana per lo(asvis.it), presentato oggi al Palazzo delle Esposizioni di Roma dai Presidenti dell’Alleanza Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini accende alcune luci di speranza ma non ignora le tante ombre che purtroppo appaiono preponderanti. “Le scelte che facciamo oggi” si legge nella premessa al Rapporto “possono garantire un futuro realmentedelle nostre società, ma il tempo a disposizione per invertire la rotta appare purtroppo sempre più ristretto”. “La voce ...

