Fermin Aldeguer: ufficiale il debutto (anticipato) in Moto2 (Di martedì 28 settembre 2021) Che Fermin Aldeguer fosse destinato alla Moto2 mondiale lo avevamo intuito, visto anche il trionfo nell'europeo. Ma a quanto pare, le cose si sono velocizzate per il 16enne di Murcia, la cui avventura iridata comincerà già ad Austin. Il team Speed Up ha difatti annunciato l'ingaggio di Fermin da qui fino a fine stagione, al fianco di Jorge Navarro. Lo spagnolo prenderà il posto di Yari Montella, il quale ha concluso il rapporto con la squadra di Luca Boscoscuro in anticipo. Speed Up di Moto2 e Montella divorziano Fermin Aldeguer: com'è nata l'opportunità della Moto2 mondiale? Ribadiamo che Fermin era destinato, prima o poi, al grande salto. Quest'anno il talento di Murcia, conterraneo di quel Pedro Acosta che sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Fermin Aldeguer CEV Moto2: arrivano i motori Triumph a partire dal 2022 ... manca ancora un round prima di chiudere le ostitilità del 2021, ovvero quello di Valencia previsto per il 21 novembre, in cui i piloti arrievranno senza grandi pressioni in quanto Fermìn Aldeguer e ...

Moto2: Aldeguer finirà la stagione con il team SpeedUP Dopo la fine anticipata del rapporto con Yari Montella , per le ultime gare della stagione, Luca Boscoscuro riporta Fermin Aldeguer in sella alla SpeedUP. Lo spagnolo che sarà al fianco di Navarro a partire dall'appuntamento di questo weekend ad Austin, si può dire una 'vecchia' conoscenza del team. Aldeguer, ...

Moto2 UFFICIALE Fermín Aldeguer con Speed Up fino a fine 2021 Corse di Moto Moto2: Aldeguer con Speed Up fino a fine anno Dopo il divorzio con effetto immediato da Yari Montella, il team Speed Up è corso immediatamente ai ripari ed ha annunciato il pilota che sostituirà l'alfiere ...

Moto2 UFFICIALE Fermín Aldeguer con Speed Up fino a fine 2021 Fermín Aldeguer in Moto2 con Speed Up fino a fine 2021. La squadra vicentina ufficializza la nuova formazione a partire dal GP ad Austin.

