Ferencvaros-Real Betis Europa League | giovedì H 21 00 | formazioni | quote | pronostici Verdiblancos vittoriosi in Ungheria?

Leggi su infobetting

(Di martedì 28 settembre 2021) Nel gruppo G della fase a gironi die Bayer Leverkusen sembrano le squadre più quotate per qualificarsi ed entrambe hanno iniziato bene il loro percorso internazionale: i, in particolare, hanno domato il Celtic Glasgow dopo essere stati in svantaggio di due reti, chiudendo con un pirotecnico 4-3. E’ un momento InfoBetting: Scommesse Sportive e