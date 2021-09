Fedez indagato per diffamazione, l'avvocato di Maso: "Ecco perché abbiamo querelato" (Di martedì 28 settembre 2021) "Pietro Maso chiede di essere dimenticato. Essersi trovato con nome e cognome in un brano di un artista famoso lo ha lasciato scosso". L'avvocato Alessio Pomponi assiste il 47enne di Verona che ha ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) "Pietrochiede di essere dimenticato. Essersi trovato con nome e cognome in un brano di un artista famoso lo ha lasciato scosso". L'Alessio Pomponi assiste il 47enne di Verona che ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il rapper Fedez è indagato a Roma per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che h… - SkyTG24 : Fedez indagato a Roma per diffamazione: aveva parlato di Pietro Maso in una canzone - Adnkronos : Pietro Maso citato in canzone, #Fedez indagato per diffamazione. - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Il beniamino dei buoni del mondo è indagato a Roma nientemeno che per diffamazione aggravata #Fedez - BroglieRebecca : RT @NicolaPorro: Colpo di scena ?? -