Fedez denunciato dall’avvocato di Pietro Maso: il motivo (Di martedì 28 settembre 2021) La nuova denuncia ai danni di Fedez Fedez deve prepararsi a una nuova denuncia e questa volta non si tratta del Codacons. Secondo quanto riporta anche la pagine Instagram Whoopsee, infatti, il rapper sarebbe indagato a Roma con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso. Si tratta dell’uomo condannato a 30 anni di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 settembre 2021) La nuova denuncia ai danni dideve prepararsi a una nuova denuncia e questa volta non si tratta del Codacons. Secondo quanto riporta anche la pagine Instagram Whoopsee, infatti, il rapper sarebbe indagato a Roma con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di. Si tratta dell’uomo condannato a 30 anni di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Fedez denunciato da Pietro Maso per diffamazione aggravata: lo citò in una sua canzone del 2015 - zazoomblog : Fedez denunciato dall’avvocato di Pietro Maso. Il rapper è indagato per diffamazione aggravata - #Fedez #denunciato… - GiancarloCharly : 'ledere l’onorabilità ..' Uno che ha ucciso i genitori non ha nessuna onorabilità, è semplicemente indegno(anche s… - CorriereUmbria : Fedez indagato per diffamazione aggravata: Pietro Maso lo ha denunciato per una canzone - Italia_Notizie : Fedez denunciato da Pietro Maso per diffamazione aggravata: lo citò in una sua canzone del 2015 -