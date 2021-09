Federica Geirola la cover di break magazine moda del 10 ottobre | il piccolo genio dietro una grande Corketel

Leggi su cityroma

(Di martedì 28 settembre 2021) Chi non danza non sa cosa succede, è così che abbiamo deciso di aprire questo nostro nuovo numero del 10 disu. La danza dunque è un delicato equilibrio tra la perfezione e la bellezza, una parte essenziale di sé stesso era stata trascurata dagli uomini. Siamo matti che si balli o non, così cita un famoso proverbio giapponese… così tanto vale ballare. Ballare è come sognare con i tuoi piedi! anche il nostro personaggio di oggiche si racconta dicendo che la sua vita è sempre stata caratterizzata da ‘movimento’un bar Sin da piccola, quindi per lei ilassume una importanza vitale come unparadigma di spazi infiniti, una vera opportunità per essere ciò che sei veramente. Ma chi è ...